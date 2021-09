Momenti di terrore in Alexanderplatz, nel centro di Berlino, dove una persona si è cosparsa di liquido infiammabile, dandosi fuoco di fronte al grande magazzino Galeria Kaufhof.

Si tratta di un 40enne transessuale.

Al propagarsi delle fiamme i dipendenti dell'esercizio commerciale sono usciti velocemente e hanno spento il fuoco con un estintore, riferiscono i testimoni.

Il 40enne è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale. E’ in gravi condizioni per le ustioni riportate, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Non sono noti i motivi alla base del gesto.

