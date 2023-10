Tragico incidente stradale oggi in Kosovo. Un militare di 47 anni, di origine sarda, è morto in uno scontro fra il veicolo su cui viaggiava e una macchina civile che pare procedesse contromano.

L’impatto è avvenuto sulla strada per Pristina.

Insieme al 47enne di Quartu Sant’Elena, Claudio Cadeddu, operatore cinofilo che lavorava nella base militare a Pec, c’era anche una sua collega, rimasta lievemente ferita e trasportata nella struttura sanitaria della base italiana. I due cani che erano con loro sono stati portati in un campo nell'unità veterinaria di Kfor.

Cadeddu, che lascia la moglie e una figlia, era effettivo al centro militare veterinario di Grosseto ed era impiegato nell’ambito della KFOR.

Parole di condoglianze sono arrivate dal capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Pietro Serino, che ha inviato gli auguri di pronta guarigione alla ferita.

E anche dal ministro della Difesa, Guido Crosetto: «Con enorme sofferenza, a nome della Difesa e mio personale, esprimo la mia vicinanza e vorrei stringere in un ideale abbraccio la moglie, la figlia ed i familiari di Claudio Cadeddu, servitore dell'Italia nell'Esercito Italiano, vittima di un tragico incidente stradale in Kosovo. Addio Claudio», scrive in una nota.

