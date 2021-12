Più di venti, violentissimi tornado stanno devastando in queste ore la zona centrale degli Usa, portando morte e distruzione.

Lo Stato più colpito è il Kentucky, dove si temono addirittura un centinaio di morti.

Una situazione drammatica, al punto che il governatore Andy Beshear ha dichiarato lo stato di emergenza e disposto l'intervento della Guardia Nazionale.

Una forza talmente devastante (“Mai visto nulla del genere nella storia recente”, hanno spiegato le autorità) che nello stesso Kentucky la tromba d’aria ha addirittura fatto deragliare un treno, mentre sono centinaia gli edifici scoperchiati.

Danni e vittime si registrano anche in Arkansas, Illinois Missouri e Tennessee. Anche qui autorità e protezione civile hanno diramato l’allarme, mettendo in campo decine di squadre per portare aiuto alla popolazione.

Proprio in Illinois un tornado ha colpito un capannone di Amazon, causando ingenti danni. Un centinaio di persone sono rimaste intrappolate in attesa dei soccorsi.

