In Giappone è attesa una folla di oltre 4.300 persone ai funerali di Stato dell'ex premier nipponico Shinzo Abe, assassinato a inizio luglio durante un comizio elettorale nella città di Nara. Alla cerimonia del 27 settembre - che si svolgerà al Budokan, moderno e polifunzionale edificio situato al centro di Tokyo - saranno presenti 700 invitati provenienti da 218 nazioni, tra cui dignitari e capi di Stato, oltre a 7 esponenti della famiglia reale giapponese.

Visto il maxi-assembramento, il portavoce del governo nipponico, Hirokazu Matsuno, ha detto che verrà chiesto agli ospiti stranieri di indossare la mascherina durante l'evento per contenere la diffusione del coronavirus, e saranno messe in atto procedure per assicurare le misure anti-contagio.

Ma non mancano le polemiche. La richiesta, infatti, come sottolineato dalla stampa locale, è in netto contrasto con l'organizzazione dei funerali di Stato della Regina Elisabetta II da poco celebrati a Londra, dove lo stesso Imperatore Naruhito e la consorte Masako hanno partecipato senza la copertura della mascherina.

Tra i leader attesi a Tokyo la prossima settimana ci sono il vice presidente Usa, Kamala Harris, il premier canadese Justin Trudeau, e il suo omologo sud-coreano Han Duck-soo.

Per l'Italia è prevista la presenza del ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, e del senatore Matteo Renzi.

(Unioneonline/l.f.)

