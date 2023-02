Una devastante scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata alle 2.17 della notte tra domenica e lunedì nella zona di Gaziantep, nel sud-est della Turchia, non lontano dal confine con la Siria.

Al primo sisma sono seguite diverse repliche ed è scattata l’allerta tsunami in tutto il Mediterraneo, anche per le coste italiane.

Le vittime sono più di ottocento e i feriti si contano a migliaia, sia in territorio turco che in territorio siriano. Pesantissimi i danni agli edifici.

La zona dell'epicentro, contrassegnata dal segnale rosso

L’allarme per un possibile maremoto, che in Italia ha riguardato in particolare le regioni del Mezzogiorno, è poi rientrato, intorno alle 7 del mattino. Sempre in Italia l’allerta ha determinato anche la temporanea interruzione della circolazione ferroviaria in Sicilia, Calabria e Puglia.

Sia in Turchia che in Siria si è subito attivata la macchina dell’emergenza. Nei centri colpiti sono in azione le squadre di soccorritori che assieme alle forze dell’ordine stanno scavando tra le macerie per recuperare le vittime e cercare i sopravvissuti.

E anche la solidarietà internazionale si è messa in moto. «Un terremoto devastante ha scosso la Turchia e la Siria questa mattina, causando la morte di centinaia di persone e il ferimento di molte altre. I nostri pensieri sono rivolti alle popolazioni della Turchia e della Siria. L'Ue è pronta ad aiutare», ha scritto su Twitter l'Alto Rappresentante per la Politica Estera Josep Borrell.

«Abbiamo attivato il meccanismo di protezione civile dell'Ue. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Ue sta coordinando l'invio di squadre di soccorso dall'Europa. Sono già in viaggio squadre dai Paesi Bassi e dalla Romania», ha spiegato invece il commissario Ue alle Crisi Janez Lenarcic.

Solidarietà e promesse di aiuto anche dal governo italiano e dalla Casa Bianca.

- IN AGGIORNAMENTO –

(Unioneonline/l.f.)

