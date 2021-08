È di magnitudo 7.2, secondo la prima rilevazione, il terremoto verificatosi a Haiti, nell’area a circa 12 chilometri a nord-est di Saint-Louis du Sud.

La scossa è stata registrata alle 8.30 locali (le 13.30 in Italia) a 10 chilometri di profondità ed è stata avvertita in tutto il Paese. Già segnalati danni nelle località di Jérémie e Les Cayes, e per la Protezione civile ci sarebbero molte vittime: oltre 220 quelle accertate da un primo bilancio che quasi sicuramente salirà nelle prossime ore a causa di numerosi edifici crollati e i soccorritori stanno scavando tra le macerie. È stata anche diramata un’allerta tsunami, poi revocata.

Nel gennaio del 2010 Haiti è stata colpita da un violentissimo sisma che ha provocato la morte di migliaia di persone.

(Unioneonline/s.s.)

