“La telefonata con Vladimir Putin è andata bene”.

Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden, che si è detto ottimista, dopo il confronto – durato quasi un’ora – con il capo di Stato russo.

Tra i temi trattati dai due leader mondiali anche quello dei cyberattacchi, che hanno di recente colpito gli Stati Uniti.

Biden ha dichiarato di attendersi un'azione di Mosca contro i pirati informatici, ribadendo che ci saranno conseguenze sugli attacchi cyber.

Ha inoltre chiesto al presidente russo di agire per distruggere i gruppi illegali che attaccano gli Usa.

L’inquilino della Casa Bianca ha infine ribadito che gli Stati Uniti "metteranno in campo ogni azione necessaria per difendersi e per difendere le loro infrastrutture da questa continua minaccia".

La telefonata è avvenuta solo pochi giorni dopo un nuovo massiccio attacco del gruppo REvil, che si ipotizza abbia la sua base in Russia.

Il gruppo ha chiesto 70 milioni di dollari in criptovalute per "liberare" i dati tenuti "sotto ostaggio", che riguardano centinaia di piccole e medie imprese in dodici Paesi.

