Gli Stati Uniti sono "determinati" a ottenere "ora" un accordo tra Israele e Hamas. Lo ha detto il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, da Tel Aviv dove è cominciato un faccia a faccia con il premier Netanyahu.

«Siamo determinati a ottenere un cessate il fuoco che riporti a casa gli ostaggi, e a ottenerlo ora. E l'unica ragione per cui un accordo potrebbe non essere raggiunto è Hamas», ha detto Blinken.

Decine di dimostranti si sono riunito sotto il suo albergo in segno di appoggio al possibile accordo sugli ostaggi. «Non ci fermeremo finché non vi riunirete ai vostri cari», ha sottolineato Blinken. «Non ci arresteremo finché ogni uomo, donna, soldati, civile non sia tornato a casa».

«Sul tavolo delle trattative c'è una proposta molto intelligente, Hamas deve dire sì. È necessario che venga realizzata», la conclusione.

