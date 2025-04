Scontro tra Amazon e la Casa Bianca.

Il colosso di Jeff Bezos, secondo Punchbowl news, avrebbe deciso di mostrare ai consumatori la parte del costo dei prodotti che deriva dall’impatto dei dazi, con i rincari dovuti alle tariffe doganali specificati accanto al prezzo di listino sul sito.

Un «atto ostile e politico», ha commentato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, glissando sui rapporti fra Donald Trump e Jeff Bezos.

Pochi minuti dopo l’attacco della Casa Bianca è arrivata la smentita di Amazon: «Mai preso in considerazione» la possibilità di esporre nel prezzo dei suoi prodotti il costo dei dazi. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando un portavoce della società che spiega che la «squadra che gestisce il negozio ultra low cost Amazon Haul ha considerato l'esposizione del costo dei dazi su alcuni prodotti. Questo però non è mai stato preso in considerazione dal sito principale di Amazon».

