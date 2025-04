Orrore sulla vicenda di Viktoriia Roshchyna, la giornalista ucraina morta durante la prigionia russa dopo essere stata catturata nei territori occupati nel 2023.

Ci sono voluti due anni perché il corpo fosse restituito, nel febbraio scorso, alla famiglia, e quello che ora Kiev denuncia è agghiacciante: un cadavere mummificato, quasi irriconoscibile, con indelebili e numerosi segni di tortura, così come la chiara assenza di alcuni organi interni.

La verità da un'indagine realizzata dalle autorità ucraine e raccontata da Ukrainska Pravda, la testata per la quale la reporter ucraina lavorava come freelance.

Alla giovane, il giornale ha dedicato il "Progetto Viktoriia”, iniziativa internazionale lanciata da Forbidden Stories con il coinvolgimento di organi di stampa di tutto il mondo - tra cui Guardian, Washington Post, Le Monde, Der Spiegel - per indagare sulle circostanze della prigionia di Roshchyna e sugli ucraini tenuti prigionieri in Russia.

LA CATTURA E LA PRIGIONIA – Nel luglio 2023 Roshchyna aveva raggiunto i territori occupati per realizzare un reportage. Il 3 agosto di quell'anno la scomparsa, e solo nel maggio 2024 l’ammissione dell’arresto da parte della Russia. Il 10 ottobre successivo, le autorità ucraine hanno confermato che la donna era morta mentre era in custodia russa. Il suo corpo è stato restituito durante uno scambio del 14 febbraio 2025: era etichettato con il numero 757, con la dicitura "maschio non identificato". Tuttavia, durante l'esame iniziale, i medici legali hanno stabilito che il corpo apparteneva a una donna. E un'indagine condotta dalla procura generale ha rivelato una corrispondenza del Dna del 99% con la giornalista.

Yurii Bielousov, capo del Dipartimento della Guerra presso la Procura Generale ucraina, ha dichiarato che sul corpo di Roshchyna sono stati rinvenuti numerosi segni di tortura e maltrattamenti, tra cui abrasioni e contusioni su diverse parti del corpo e una costola rotta. Gli esperti hanno anche rilevato possibili indizi di scosse elettriche.

«Le lesioni sono state inflitte mentre era in vita. Pertanto, vi è un'alta probabilità che le siano state inflitte torture», ha dichiarato Bielousov.

Il team investigativo che ha condotto l'inchiesta ha riferito poi a Ukrainska Pravda che il corpo mostrava segni di un'autopsia eseguita in Russia. Durante l'esame condotto in Ucraina, è stata riscontrata l'assenza di diversi organi interni, tra cui il cervello, i bulbi oculari e parte della trachea. Un medico legale internazionale consultato dal giornale ucraino ritiene che l'assenza di questi organi possa aver nascosto prove che la morte sia stata causata da strangolamento o soffocamento.

