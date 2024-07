Viktor Orban, leader dell’Ungheria, che ha appena iniziato la sua presidenza dell’Ue, si recherà al Cremlino per un faccia a faccia con Vladimir Putin.

Un incontro annunciato con un post su X dal giornalista investigativo Szabolcs Panyi e che né Mosca né Budapest hanno smentito.

Se confermata, si tratterebbe della prima visita in Russia di un capo di governo occidentale dall'inizio del conflitto in Ucraina dopo quella nell'aprile del 2022 del cancelliere austriaco Karl Nehammer, che con Putin ebbe un duro confronto.

Ma non mancano le polemiche. «La presidenza di turno dell'Ue non ha il mandato di impegnarsi con la Russia per conto dell'Ue. Il Consiglio europeo è chiaro: la Russia è l'aggressore, l'Ucraina è la vittima. Nessuna discussione sull'Ucraina può aver luogo senza l'Ucraina», ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Da sottolineare che, con un'altra mossa a sorpresa, Orban si era recato martedì a Kiev per chiedere a Volodymyr Zelensky «un cessate il fuoco immediato» per «accelerare i negoziati di pace».

Il presidente ucraino gli aveva risposto però gelidamente che l'Ucraina, massacrata dalla guerra, ha bisogno di «una pace giusta».

(Unioneonline)

