Un enorme disastro ambientale si sta consumando in Thailandia, davanti alle spiagge turistiche della provincia di Rayon.

A causa di una perdita verificatasi da un oleodotto sottomarino si sono infatti riversati nell’oceano, a circa 12 miglia dalla costa, circa 50mila litri di petrolio.

Le autorità thailandesi hanno dato il via a un'operazione di pulizia per ripulire l’area, preoccupate per l’impatto sulle barriere coralline e sulle spiagge turistiche della zona.

Secondo quanto riferito dal Guardian la perdita si è verificata in un oleodotto di proprietà della Star Petroleum Refining.

Al lavoro per la bonifica ci sono 150 lavoratori della Star Petroleum Refining e 200 uomini e donne della Marina thailandese.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata