Attentato all’ex presidente del Partito Popolare della Catalogna, Alejo Vidal-Quadras Rocha.

Il politico spagnolo, 78 anni, è in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto in faccia da un colpo di pistola in via Núñez de Balboa, in pieno centro di Madrid.

L'ex deputato popolare stava camminando da solo per strada quando un uomo gli si è avvicinato, probabilmente a bordo di una moto, e gli ha sparato da una distanza di circa due metri.

Poi è fuggito, la Polizia è sulle sue tracce.

Vidal-Quadras, presidente del Pp catalano dal 1991 al 1996, è stato vicepresidente del Parlamento europeo e tra i fondatori del partito di estrema destra Vox.

