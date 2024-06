Orrore in Michigan, dove nove persone, fra loro due bambini, sono rimaste ferite a causa di una sparatoria in un parco pubblico.

L’uomo che ha aperto il fuoco, un 42enne, sarebbe poi stato trovato morto in una casa non lontano, come rendono noto le autorità locali.

Il 42enne è stato trovato nell'abitazione dove viveva con la madre e dopo che la polizia ha rintracciato l'arma sul luogo della sparatoria collegandola a un indirizzo a circa mezzo miglio dalla scena del crimine, ha spiegato lo sceriffo in una conferenza stampa ieri sera.

In base a una prima ricostruzione, l’uomo ha accostato la sua auto all'area ricreativa del Brooklands Plaza Splash Pad di Rochester Hills, quindi è sceso dal veicolo e ha aperto il fuoco a circa 6 metri di distanza, ricaricando più volte. Ha sparato "potenzialmente 28 volte", ha detto lo sceriffo. L'incidente sembra essere casuale e le autorità non hanno ancora determinato un movente per l'attacco, ha aggiunto.

Almeno due delle 9 persone colpite sono bambini, hanno detto le autorità: un bimbo di 8 anni ha riportato una ferita da arma da fuoco alla testa ed è in ricoverato in gravi condizioni, mentre un bambino di 4 anni è stato colpitoa alla coscia ed è in condizioni stabili.

Anche la madre di 39 anni, ferita all'addome e alla gamba, è in gravi condizioni.

Gli altri sei feriti, tre donne e tre uomini di età compresa tra i 30 e i 78 anni, sono in condizioni stabili.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata