Spari in un centro commerciale di Greenwood in Indiana (Usa). A terra, senza vita, sono rimaste 4 persone, compreso l’assalitore che è stato ucciso da un cittadino armato. Due i feriti portati in ospedale.

La polizia non ha diffuso i dettagli della vicenda, per ora non ci sono indicazioni sul movente e non è stata resa nota l’identità del responsabile, di cui si sa solo che fosse “un maschio adulto”.

Quando è scattato l’allarme, il centro commerciale è stato evacuato e gli artificieri hanno effettuato i controlli all’interno per la segnalazione di un pacco sospetto in uno dei bagni. L’esito dell’ispezione è stato negativo.

Nello Stato dell’Indiana dal primo luglio è in vigore il permesso di circolare armati.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata