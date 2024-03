Quattro persone morte e tre feriti è il tragico bilancio di una sparatoria avvenuta domenica sera a King City, in California.

Gli agenti hanno risposto a una chiamata d'emergenza per una sparatoria in una casa avvenuta intorno alle 18 ora locale, le 4 del mattino in Italia, e hanno trovato tre uomini morti nel giardino per ferite d'arma da fuoco, altre quattro ferite tra le quali una donna che è morta in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni tre uomini con il volto coperto da maschere e abiti scuri sono scesi da un'auto e hanno sparato contro i partecipanti nel cortile di un’abitazione.

Le indagini sono in corso.

