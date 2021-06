Si è presentato in un commissariato della Guardia Civil l’italiano di 33 anni sospettato di aver aperto il fuoco contro un connazionale di 28 anni nel corso di una festa in una villa privata di Ibiza.

La sparatoria è avvenuta lo scorso fine settimana, nella zona di Santa Eulalia, e il giovane raggiunto dai colpi di pistola è ricoverato in gravi condizioni in un ospedale dell’isola spagnola. In ospedale in condizioni meno gravi anche un’altra persona.

L’uomo che ha aperto il fuoco era fuggito ed era ricercato, ma ora ha deciso di consegnarsi lui stesso alla polizia.

Non è chiaro cosa abbia innescato la lite degenerata in sparatoria. Si pensa a un alterco per futili motivi.

