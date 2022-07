Si registra in Spagna il primo morto in Europa a causa del vaiolo delle scimmie, malattia per la quale l'Oms ha recentemente dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale.

Il ministero della Sanità iberico ha confermato il decesso, come riportato dal quotidiano El Mundo.

Ad oggi in Spagna si sono registrati 4.298 casi confermati. Dei 3.750 contagiati su cui si hanno informazioni, 120 sono stati ricoverati in ospedale (il 3,2%). Il decesso riguarderebbe proprio uno dei pazienti ospedalizzati.

Fra gli ammalati si contano 4.081 uomini e 64 donne, mentre di tre non è stato reso noto il sesso.

In queste ore una vittima si è registrata anche in Brasile. Si tratta di un uomo di 41 anni, ricoverato a Belo Horizonte.

"Il decesso è avvenuto mentre stava ricevendo un trattamento ospedaliero per altre gravi condizioni", ha dichiarato il ministero della Sanità dello Stato in un comunicato.

