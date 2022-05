Colpo di scena durante un funerale a Lambayeque, in Perù. Mentre era in corso la funzione per l’ultimo saluto a Rosa Isabel Cespedes Callaca, rimasta vittima di un incidente stradale, dall’interno della bara sono arrivati dei rumori, come dei colpi. I parenti hanno immediatamente aperto la cassa e hanno trovato la donna cosciente. “Ha aperto gli occhi e sudava. Sono andato immediatamente nel mio ufficio e ho chiamato la polizia”, ha raccontato il custode del cimitero Juan Segundo Cajo al Daily Star. Intanto i familiari hanno portato Rosa, sempre nella bara, all’ospedale e i sanitari l’hanno collegata alle apparecchiature salvavita. Purtroppo era troppo debole ed è morta poco dopo.

L’episodio ha suscitato grande impressione nel Paese e si chiede di fare luce su quanto accaduto, in particolare di sapere come sia stato possibile dichiarare il decesso e dare il nulla osta per il funerale quando in realtà la donna non fosse effettivamente morta. L’ipotesi è che fosse in coma, sono in corso le indagini.

(Unioneonline/s.s.)

