Si è aperto oggi, castello di Elmau, nel cuore delle Alpi bavaresi, il primo G7 del cancelliere tedesco Olaf Scholz, padrone di casa dell’incontro che vedrà tra i suoi temi principali la solidarietà all’Ucraina nella guerra con la Russia e i costi di gas ed energia. Nella giornata di domani – considerata quella cruciale - è in programma un collegamento video con il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky.

Joe Biden continuerà nella sua battaglia per imporre a Mosca nuove sanzioni: "Noi dobbiamo restare insieme, nel G7 e nella Nato”, ha detto il presidente Usa. Putin "spera che qualcuno nel G7 e nella Nato si divida, ma non è affatto accaduto e non accadrà". Quindi ha elogiato Scholz "per l'impatto che Berlino ha avuto sull'Europa spingendola a muoversi sull'Ucraina".

Intanto si vocifera che quattro Paesi del G7 – Regno Unito, Canada, Giappone e Usa – vieteranno le esportazioni russe di oro per impedire agli oligarchi di acquistare il metallo prezioso per evitare l'impatto delle sanzioni imposte contro Mosca.

Al G7 l'Ue è pronta a discutere il price cap sui "servizi relativi al petrolio", per esempio sugli "aspetti finanziari e di trasporto", ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel in conferenza stampa. L'obiettivo, ha spiegato, è "colpire la Russia e non le nostre economie" dunque bisogna capire "gli effetti collaterali" delle eventuali misure ma siamo pronti "a prendere le decisioni".

"Molte cose sono diventate più care – è il messaggio diffuso da Scholz alla vigilia dei lavori -. I generi alimentari, ma anche l'energia. Benzina, gas, tutto è diventato più caro in un anno. Per questo dobbiamo preparaci". La linea tracciata dal cancelliere, con gli alleati Emmanuel Macron, Mario Draghi e Biden sull'Ucraina sarebbe di una compattezza "granitica". Oggi è in programma proprio un bilaterale tra Scholz e Biden in cui parleranno della questione energetica.

Ma al summit ci saranno poi degli ospiti speciali, i leader di India, Indonesia, Sudafrica, Senegal e Argentina. Con loro si affronterà una sessione dedicata alla sicurezza alimentare globale e all'eguaglianza di genere.

(Unioneonline/s.s.-D)

© Riproduzione riservata