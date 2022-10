Sale di ora in ora il bilancio delle persone morte nella calca che si è sviluppata a Itaewon, distretto della movida di Seul, in occasione della serata dedicata a Halloween. L’ultimo resoconto del governo sudcoreano parla di 153 vittime tra le quali ci sono anche 22 studenti stranieri provenienti da Iran, Uzbekistan, Cina (almeno una vittima secondo l'ambasciata a Seul) e Norvegia, qualcuno è in gravi condizioni.

Nel Paese sono stati dichiarati sette giorni di lutto nazionale, da oggi fino a sabato prossimo: le bandiere degli edifici governativi e negli uffici pubblici sventoleranno a mezz’asta in segno di cordoglio. Inoltre la maggior parte degli eventi previsti per la festa sono stati cancellati.

I corpi delle vittime sono stati trasferiti in una palestra non lontano dal luogo della tragedia e negli ospedali della zona per la necessaria identificazione.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto esattamente: era in corso una parata quando si è scatenato un fuggi fuggi e molti degli spettatori sono rimasti schiacciati da chi scappava in preda al panico.

(Unioneonline/s.s.)

