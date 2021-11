Da giorni risultava scomparsa e nessuno sapeva più nulla di lei, fino a quando un uomo ha visto una ragazzina che viaggiava su un’auto davanti a lui fare quel gesto con la mano, quello protagonista di una campagna contro la violenza domestica e diffuso su tutte le piattaforme social, e ha dato l’allarme.

Una 16enne americana deve alla prontezza e alla preparazione di un automobilista la sua libertà.

La ragazzina era svanita nel nulla in North Carolina. Nessuna traccia di lei. Un cittadino che percorreva un’autostrada si è trovato davanti una macchina in cui, sul sedile posteriore, ha notato l’adolescente che faceva il gesto del palmo della mano che si richiude sul pollice piegato, segno inventato dalla Canadian Women's Foundation e veicolato per dare alle donne uno strumento di difesa contro gli abusi e poterli denunciare senza parlare.

Riconoscendone il significato, ha chiamato subito il 911 e ha continuato a seguire quell’auto per diversi chilometri consentendo alla polizia di intercettarla. Il conducente è stato arrestato e la 16enne messa in salvo. È stata lei a spiegare di aver imparato il gesto guardando dei video su TikTok.

(Unioneonline/s.s.)

