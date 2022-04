Un ragazzo autistico di 19 anni è stato ritrovato, a tre anni dalla sua scomparsa in California, nello Utah. Il giovane, Oswalt Connerjack, stava dormendo in un minimarket nella contea di Summit.

Per anni i suoi familiari lo avevano cercato, distribuendo volantini, controllando i social e inseguendo continuamente e disperatamente piste che alla fine non li portavano da nessuna parte.

"Qualsiasi accenno a qualcuno che gli somigliasse anche lontanamente, lo avremmo seguito", ha detto il suo patrigno, Gerald Flint. “È stato un vero incubo”.

Il ragazzo aveva 16 anni quando scomparve dalla casa in cui viveva con la famiglia. Improvvisamente, all’ora di pranzo, si persero le sue tracce: “Non ho mai smesso di cercarlo”, le parole della madre Suzanne Flint.

Quando gli agenti lo hanno trovato, chiaramente non sapevano chi fosse. Gli hanno dato ristoro, poi anche data la giovanissima età hanno consultato l’elenco di giovani scomparsi. Alla fine, dopo ore di lavoro, hanno trovato una denuncia risalente al 2019 da Clearlake, in California. E ai genitori è stata data la splendida notizia.

