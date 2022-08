"Mi sono sottoposta al test anti-droga, i risultati dovrebbero arrivare entro una settimana e saranno resi pubblici”.

Lo ha annunciato la premier finlandese Sanna Marin, dopo le polemiche innescate da alcuni VIDEO finiti in Rete che la ritraggono a una festa, intenta a ballare e divertirsi.

A soffiare sul fuoco sono stati i partiti d’opposizione, secondo cui la Marin avrebbe avuto comportamenti poco consoni per il ruolo che ricopre. E non sono anche mancate insinuazioni sul suo stato di euforia.

Dal canto proprio, la premier, 37 anni, ha ammesso di aver bevuto alcolici, ma ha categoricamente negato di aver fatto uso di sostanze proibite. E, per rimarcare il concetto, ha accettato di eseguire un test ad hoc.

Alla Marin è stato chiesto se il test antidroga può essere accurato quando sono già passate tre settimane dalla festa e la leader di Helsinki ha risposto di non saperlo e ha detto di essersi sottoposta ai test per sicurezza, sottolineando di non aver mai provato droghe.

Marin, che ha sottolineato di non aver fatto nulla di illegale, ha anche espresso rammarico sulla divulgazione delle immagini, appartenenti alla sua sfera privata, chiedendosi come e perché qualcuno sia riuscito a entrarne in possesso e a divulgarle per cercare forse screditarla.

(Unioneonline/l.f.)

