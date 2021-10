Un uomo di 45 anni è stato condannato a dieci mesi di carcere e 40 frustate per aver rubato tre pacchetti di anacardi.

È accaduto in iran, come confermato dall'agenzia Mehr che spiega come la sentenza sia “definitiva” perché “il condannato non ha presentato appello”.

La vicenda ha avuto molta eco ricevendo forti critiche sui social media del Paese, con molti utenti che chiedono l'annullamento della condanna.

L'uomo, un padre di tre figli, è stato paragonato a Jean Valjean, il protagonista de "I miserabili" di Victor Hugo che riceve una condanna sproporzionata per il crimine che ha commesso.

Gli utenti dei social media hanno criticato la magistratura accusandola di sottostimare reati commessi ad alto livello finanziario ma di essere in grado di condannare al carcere un ladro di anacardi.

