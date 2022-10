Sono ore di grande tensione in Ecuador per la rivolta scoppiata in una delle più grandi prigioni del Paese, quella di Latacunga, che ospita circa 4.300 detenuti.

Nel corso della rivolta sono morti almeno 15 prigionieri, altri 20 sono rimasti feriti. Nella stessa struttura già in passato si sono registrati episodi di violenza: dal febbraio 2021 ci sono stati sette massacri tra prigionieri, che hanno visto la morte di oltre 400 persone, uccise con coltelli, decapitate, o vittime di altre barbarie.

Fra i tanti motivi che animano le proteste c’è la questione del sovraffollamento.

Di recente il governo del presidente Guillermo Lasso ha avviato un censimento dei detenuti per migliorare le condizioni di vita dei ristretti.

