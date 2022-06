È stata ritrovata dalle autorità del Texas la bambina nota come “Bebe Holly” che era scomparsa nel 1981. Ora ha 42 anni, “è stata localizzata e sta bene” è il ridotto comunicato fornito alla stampa.

Il suo caso ancora non è però risolto: nel 1981 i corpi di un uomo e di una donna erano stati recuperati vicino a Houston. Non era stato possibile dare loro un nome fino a quando, l’anno scorso, grazie alle nuove tecnologie genetiche, sono stati riconosciuti come Tina e Harold Clouse, originari della Florida. I due avevano una bambina, Holly, che era stata abbandonata sui gradini di una chiesa da due donne “appartenenti a un gruppo religioso nomade”, indossavano abiti bianchi ed erano scalze, ed era stata cresciuta da una famiglia dell'Arizona.

Ora la polizia sta indagando e non esclude la possibilità che quelle due donne siano implicate nella morte dei Clouse.

(Unioneonline/s.s.)

