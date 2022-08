È rimasta incinta grazie a un kit per l’inseminazione artificiale comprato online per appena 25 sterline, l’equivalente di circa 30 euro.

A raccontare la storia di Bailey Ennis, lesbica 24enne, è il Daily Mirror. La giovane donna voleva diventare madre, ma non aveva alcuna intenzione di intessere una relazione con un uomo, così ha deciso di comprare il kit su Internet – contenitori, siringa, test per sapere il momento dell’ovulazione – nel settembre 2021, poi ha preso contatto online con il donatore.

Ennis è rimasta incinta al primo tentativo e la gravidanza è andata benissimo, il piccolo Lorenzo è nato lo scorso due luglio. Il tutto per soli 30 euro: una procedura di inseminazione artificiale classica, con l’aiuto di una clinica specializzata, ne costa migliaia.

“È bellissimo essere una mamma e sono felice di averlo fatto da sola. Volevo essere madre da quando ero adolescente e ho realizzato di essere lesbica. Sapevo che l'avrei fatto con l'inseminazione artificiale. Non volevo una relazione, ma solo un bambino. Lorenzo è incredibile e mi somiglia moltissimo”, racconta la giovane donna.

Usando un sito che registra donatori di seme, la ragazza ha trovato qualcuno “che era in salute ed affidabile e aveva fatto il donatore per due coppie Lgbtq. L'ho contattato su Whatsapp, abbiamo preso un caffè, ed è venuto a casa nel momento in cui ovulavo. Non è stato per niente imbarazzante, e siamo d'accordo che sarà nuovamente il mio donatore se vorrò avere altri bambini, che così saranno fratelli di Lorenzo”.

