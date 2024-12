Raid aerei nelle prime ore del mattino sono stati sferrati da Israele sulla capitale dello Yemen Sana'a, controllata dagli Houthi, e in altre località del Paese. L'esercito israeliano aveva fatto sapere poco prima di avere intercettato un missile proveniente dallo Yemen facendo suonare le sirene in tutto il Paese centrale per il timore di una caduta di detriti.

L'Idf afferma di avere colpito "obiettivi militari", «inclusi porti e infrastrutture energetiche a Sana'a, che gli Houthi hanno utilizzato in vario modo a scopi militari».

Secondo media legati agli Houthi, gli attacchi hanno colpito centrali elettriche, un porto e un impianto petrolifero, lasciando vaste aree del Paese senza corrente elettrica.

Gli attacchi israeliani in Yemen costituiscono «una flagrante violazione dei principi e delle norme del diritto internazionale», ha dichiarato in un comunicato il portavoce del ministero iraniano degli Esteri, Esmaïl Baghaï, condannando «l'appoggio incondizionato degli Stati Uniti» dato a Israele.

