Il mondo unipolare è ormai "obsoleto" e sarà sostituito da un nuovo ordine globale "basato sui principi fondamentali della giustizia e dell'uguaglianza e sul riconoscimento del diritto di ogni Paese o popolo a seguire il suo percorso sovrano di sviluppo". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio inviato oggi in occasione dell'apertura del Forum sugli investimenti nell'Estremo Oriente russo, a Vladivostok. L’ennesimo messaggio agli Stati Uniti.

Intanto il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, ha detto che la missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica arriverà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, entro la fine di questa settimana.

"Il giorno è arrivato - le sue parole -. La Missione di supporto e assistenza a Zaporizhzhya (Isamz) è in arrivo. Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell'Ucraina e d'Europa. Orgoglioso di guidare questa missione, che arriverà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp) alla fine di questa settimana".

Nel gruppo di ispettori anche l'italiano Massimo Aparo, vice direttore generale e capo del Dipartimento di salvaguardia dell'Aiea.

La missione è "la più difficile nella storia dell'organizzazione", ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in visita a Stoccolma, “per gli attacchi della Russia sul terreno, ma anche per il modo sfacciato con cui la Russia sta cercando di legittimare la propria presenza".

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

Di seguito le notizie di ora in ora:

"Kiev spara molto vicino alla centrale di Zaporizhzhia”

Le forze ucraine stanno sparando "molto vicino" alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e i colpi hanno raggiunto il tetto di una struttura dell'impianto. A denunciarlo sono le forze russe che controllano l'area della centrale, citate da Interfax. I russi aggiungono che gli ucraini stanno sparando con armi dell’artiglieria statunitense.

***

Putin: “Presto un nuovo ordine globale”

Il mondo unipolare è ormai "obsoleto" e sarà sostituito da un nuovo ordine globale "basato sui principi fondamentali della giustizia e dell'uguaglianza e sul riconoscimento del diritto di ogni Paese o popolo a seguire il suo percorso sovrano di sviluppo". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio inviato oggi in occasione dell'apertura del Forum sugli investimenti nell'Estremo Oriente russo, a Vladivostok.

***

Von der Leyen: “L'Ucraina deve vincere la guerra, non Putin”

"All'inizio di quest'anno, Russia e Cina hanno apertamente dichiarato una 'partnership illimitata'. E solo poche settimane dopo la Russia ha lanciato la sua guerra contro l'Ucraina. Il messaggio non potrebbe essere più esplicito. Se vogliamo preservare i principi fondamentali, come l'autodeterminazione e l'inviolabilità dei confini, Putin non può vincere questa guerra: l'Ucraina deve vincere questa guerra". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen intervenendo allo Strategic Forum di Bled, in Slovenia, che quest'anno si riunisce all'insegna del tema “The Rule of Power or the Power of Rules?”.

***

Kiev annuncia una controffensiva sul fronte sud a Kherson

L'Ucraina ha avviato una controffensiva nella regione di Kherson, nel sud del Paese. Lo ha annunciato il comando militare meridionale ucraino. "Oggi abbiamo iniziato azioni offensive in varie direzioni, anche nella regione di Kherson", ha affermato Natalia Humeniuk, portavoce del comando, stando a quanto riporta il Guardian. Una versione confermata anche dall'agenzia ucraina Ukrinform che cita Serhiy Khlan, un deputato del Consiglio regionale di Kherson, secondo il quale le truppe ucraine sono penetrate nella prima linea difensiva russa sul fronte di Kherson.

***

Mosca: “Non ci aspettiamo granché dalla visita dell’Aiea a Zaporizhzhia”

Le autorità della regione di Zaporizhzhia non si aspettano molto dalla missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) in arrivo alla centrale nucleare, ma ne garantiranno comunque la sicurezza: lo ha detto oggi all'emittente tv Rossiya-24 il capo dell'amministrazione installata dalla Russia nell'omonima regione occupata, Yevgeniy Balitsky. Lo riporta la Tass. "Per quanto riguarda l'arrivo (della missione) dell'Aiea, non ci aspettiamo grandi risultati. Capiamo che oggi gli americani hanno in tasca tutte le strutture europee che, in larga misura, lavorano solo per i loro interessi. Ma in ogni caso garantiremo la sicurezza. Speriamo che questa visita dia alla gente che vive nel territorio liberato la speranza che i bombardamenti cessino... Speriamo che qualcosa cambi con l'arrivo" della missione. Balitsky ha inoltre sottolineato che la missione non ha notificato all'amministrazione militare-civile di Zaporizhzhia la sua visita all'impianto.

***

Bombe russe sfiorano Zaporizhzhia, 10 feriti

Almeno 10 persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, negli attacchi russi di ieri contro Enerhodar, la cittadina ucraina che ospita l'impianto nucleare di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Dmytro Orlov, secondo quanto riporta Ukrinform. "Ovviamente, questo è il modo in cui i russi hanno 'elaborato' il loro scenario in vista della visita della missione dell'Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia - ha commentato -. Una minaccia diretta alla vita della popolazione civile non ferma i terroristi". Una delegazione dell'Aiea visiterà la centrale nucleare questa settimana.

***

Ancora bombe russe sul Donetsk, uccisi 8 civili

Otto civili sono stati uccisi e altri sette sono rimasti feriti ieri a causa dei bombardamenti delle forze russe nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavel Kirilenko. Lo riporta Unian. "La Russia sta uccidendo i civili! Il 28 agosto, i russi hanno ucciso otto civili nel Donbass: quattro a Bakhmut, due a Raygorodok, uno a Tatyanovka e uno a Nikolaevka. Altre sette persone sono rimaste ferite", ha scritto Kirilenko.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata