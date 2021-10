Nove giorni “non lavorativi” per contrastare il Covid che sta facendo un migliaio di vittime al giorno in Russia.

Il presidente Vladimir Putin ha annunciato che a causa della situazione epidemiologica allarmante saranno dichiarati “giorni non lavorativi” ma con il mantenimento della retribuzione quelli dal 30 ottobre al 7 novembre.

La proposta era stata avanzata ieri dalla vice premier Tatiana Golikova. L’ultimo bollettino parla di 1.028 decessi in 24 ore, il massimo da inizio epidemia, mentre i nuovi casi accertati sono 34.073.

In Russia neanche un terzo della popolazione è vaccinato. Altre restrizioni sono l’obbligo di restare a casa per over 60 non vaccinati e fragili.

Il primo ministro Mikhail Mishustin ha definito le nuove restrizioni “difficili” ma “necessarie”.

