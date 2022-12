Vladimir Putin rimane «aperto a colloqui per assicurare gli interessi della Russia» e considera «la pacifica via diplomatica come la preferibile per raggiungere i suoi obiettivi».

Ma rifiuta le condizioni poste dal presidente Usa Joe Biden per avviare un dialogo: «Per la Russia è impossibile accettare la condizione posta da Joe Biden per le trattative sull’Ucraina, cioè che prima le truppe di Mosca lascino il territorio ucraino», ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti.

«La via preferita per risolvere la situazione in Ucraina è la diplomazia – ha aggiunto Peskov –, ma gli Stati Uniti devono riconoscere come territorio della Federazione russa le regioni ucraine recentemente annesse».

