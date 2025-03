Il presidente russo Vladimir Putin ha dato ordine di sconfiggere gli ucraini nella regione di Kursk «il più presto possibile». Lo riferisce la Tass.

Il presidente, in uniforme militare, ha fatto visita per la prima volta alle truppe impegnate nella controffensiva per espellere le forze ucraine presenti nella regione dall'agosto scorso.

A riceverlo è stato il capo di Stato maggiore, Valery Gerasimov, secondo il quale le forze ucraine sono circondate e vengono «distrutte metodicamente».

I comandi militari hanno affermato che è stato liberato finora l'86% del territorio occupato, e 24 insediamenti solo negli ultimi cinque giorni.

