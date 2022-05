Proseguono, con grande difficoltà, i negoziati con la Russia per evacuare le persone da Mariupol, compresi i soldati ucraini che si trovano ancora asserragliati nell’acciaieria di Azovstal. Lo conferma il presidente Volodymyr Zelensky nel suo ultimo videomessaggio, richiamando l’attenzione sull’importanza che “gli accordi siano rispettati”.

Nella giornata di oggi il numero uno di Kiev parlerà in video agli studenti delle principali università americane, l’intento è quello di “mantenere la massima attenzione del mondo sull’Ucraina”, e risponderà alle domande che gli verranno poste.

Intanto è stato fornito il nuovo bilancio delle vittime tra le forze armate russe: dal 24 febbraio a ieri, i soldati ucraini hanno ucciso circa 27.400 militari. E prosegue l’attività di attacco nel Donbass. Ma, ha garantito Zelensky, “il popolo spingerà gli invasori al pieno riconoscimento della realtà”.

La giornata di ora in ora:

Ore 9.50 – Mosca: “Nessun preparativo per colloqui Putin-Biden”

La Russia e gli Stati Uniti non stanno prendendo accordi per colloqui tra i leader dei rispettivi Paesi, Vladimir Putin e Joe Biden, o tra i loro capi della diplomazia Sergey Lavrov e Anthony Blinken: lo ha detto oggi il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov. Lo riporta la Tass. "Nessun" preparativo del genere è in corso, ha affermato Ryabkov.

Ore 9.30 – Mosca alla Nato: “Non sopporteremo l’adesione di Svezia e Finlandia”

La Nato "non deve farsi illusioni" sul fatto che la Russia possa sopportare l'adesione di Svezia e Finlandia all'Alleanza. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, citato dall'agenzia Interfax. "Il modo in cui garantiremo la nostra sicurezza... dipenderà dalle conseguenze pratiche" della prevista ammissione della Finlandia e della Svezia alla Nato, ha precisato.

Ore 8.45 – Mosca, attività Renault in Russia passano allo Stato

Le attività della casa automobilistica francese Renault in Russia sono da oggi di proprietà dello Stato russo: lo ha reso noto il ministero dell'Industria e del commercio di Mosca in un comunicato. L'annuncio segue il ritiro della Renault dalla Russia in seguito all'invasione dell'Ucraina. "Sono stati firmati accordi per il trasferimento di asset russi dal gruppo Renault alla Federazione Russa e al governo di Mosca", ha affermato il ministero nella nota.

Ore 8.04 – Kiev, il bilancio dei bambini uccisi sale a 229

Sale a 229 il bilancio dei bambini uccisi dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Lo riferisce la Procura generale ucraina su Telegram, precisando che i minori feriti sono 421.

Ore 7.52 – Sirene ed esplosioni a Mykolaiv

Questa mattina si sono sentite delle esplosioni a Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina. Lo riporta Ukrinform citando il sindaco Alexander Senkevich. "Si sentono esplosioni a Mykolaiv", scrive il sindaco su Telegram, invitando i cittadini a restare nei rifugi. Alle 5.19 era suonato in città l'allarme aereo.

