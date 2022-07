Sanguinoso dramma familiare in Brasile, dove un poliziotto ha ucciso sette persone, sei familiari e un passante, per poi togliersi la vita.

La strage è avvenuta all'alba nella città di Toledo, nell'entroterra dello Stato meridionale di Paranà.

Da quanto ricostruito dopo i primi accertamenti, l'agente – in forza alla polizia militare - ha assassinato prima la moglie e un figlio, dopodiché si è spostato nella vicina città di Ceu Azul dove ha ucciso altri due figli che vivevano con la nonna materna.

Ma la furia omicida non si è placata: l’uomo è infatti tornato a Toledo, uccidendo sua madre e suo fratello e anche un passante. Infine, si è suicidato.

"La polizia militare è costernata e si rammarica profondamente per quanto accaduto nelle città di Toledo e Ceu Azul", si legge in un comunicato ufficiale diffuso questa mattina dalle autorità. "Il poliziotto che ha prestato servizio nel 19simo Battaglione non soffriva di disturbi psichici e faceva l'autista per il coordinatore di polizia dell'unità", aggiunge la nota diffusa dalla polizia.

