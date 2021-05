Terrore a Nantes, in Francia, dove una poliziotta del corpo municipale è stata ferita in modo grave ad una coscia da un accoltellatore che si è poi dato alla fuga.

La donna è stata poi soccorsa ed è stata ricoverata in ospedale.

L'aggressione è avvenuta stamattina nei locali della polizia municipale a La Chapelle-sur-Erdre, a qualche chilometro da Nantes, nell'ovest del Paese. Sul posto, dove è scattata una caccia all'uomo, sono arrivate le teste di cuoio dei reparti antiterrorismo. Dopo qualche ora l’aggressore, che era fuggito portando con sè la pistola sottratta alla poliziotta, è stato fermato dopo uno scontro con i gendarmi. Testimoni hanno parlato di "colpi di arma da fuoco" uditi nella zona della caccia all'uomo. L’aggressore è stato anch’egli portato in ospedale, dove è morto per le ferite riportate. Da quanto si apprende era già noto alle forze dell’ordine per reati comuni e vicino agli ambienti dell’Islam radicale. Per gli inquirenti si tratterebbe di un’aggressione di matrice islamista.

(Unioneonline/v.l.)

