Per la prima volta a New York sarà una donna a dirigere il dipartimento di polizia più grande e noto degli Stati Uniti. A scegliere Keechant Sewell, afroamericana capo dei detective della contea di Nassau, è stato il sindaco eletto Eric Adams. Anche lui ha un passato da poliziotto.

La 49enne prende il posto di Dermont Shea, da due anni commissario e prossimo alla pensione dopo 30 anni in servizio. Assumerà l'incarico il 1° gennaio, quando Adams entrerà in carica come primo cittadino.

(Unioneonline/s.s.)

