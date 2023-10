Uno dei gruppi hacker più noti al mondo - Ragnar Locker, il nome del sodalizio - al centro di un'operazione internazionale, cui ha partecipato anche la Polizia postale italiana.

In particolare, le indagini hanno portato all'individuazione e al fermo in Francia di un informatico 35enne considerato figura di spicco all'interno della gang, specializzata in attacchi informatici di tipo ransomware, ovvero quelli caratterizzati dal “sequestro” di pc e dispositivi seguito da successive richieste di riscatto.

Tra le vittime recenti dei pirati informatici del gruppo Ragnar Locker, l'ospedale israeliano "Mayanei Hayeshua" di Tel Aviv e la principale compagnia aerea portoghese.

