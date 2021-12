Patrick Zaki potrebbe essere rilasciato oggi stesso, ma ancora non ci sono certezze come ha spiegato sua sorella, Marise George, all’indomani della decisione di un giudice di Mansura che ha ordinato la liberazione dello studente egiziano dell’Università di Bologna.

Le procedure formali sembrano richiedere tempo, intanto è stata fissata una nuova udienza per il primo febbraio. Questo perché insieme al ritorno in libertà non è stata pronunciata l’assoluzione dalle accuse.

Il giovane era stato arrestato il 7 febbraio 2020.

Il suo avvocato, Hoda Nasrallah, sostiene che la scarcerazione avverrà dalla prigione di Tora, alla periferia sud del Cairo, dove Patrick ha passato quasi tutta la sua custodia cautelare. Ma non è escluso che possa uscire invece dal carcere di Mansura, la sua città natale e di residenza.

