È partita la capsula cinese Shenzhou-12, con tre astronauti a bordo, per la prima missione di lunga durata diretta al Palazzo Celeste (Tianhe), la stazione orbitante il cui primo modulo è stato lanciato recentemente.

Si tratta dei veterani Nie Haisheng (alla terza missione) e Liu Boming (alla seconda), mentre Tang Hongbo affronta oggi la sua prima volta nello Spazio.

Il razzo Long March-2F è decollato alle 9:22 locali (le 3:22 in Italia) dal Jiuquan Satellite Launch Center, nel deserto del Gobi.

La missione, della durata di tre mesi, è la più lunga finora messa a punto da Pechino e per il Paese asiatico rappresenta un ulteriore passo verso lo status di potenza spaziale.

È la prima missione cinese con equipaggio dal 2016 e la prima che ha lo scopo di raggiungere la nuova stazione spaziale, ancora in fase di sviluppo.

Gli astronauti attraccheranno al modulo principale, chiamato Tianhe, e resteranno in orbita per tre mesi con il compito principale di costruire e collaudare la stazione.

Fra i loro obiettivi ci sono la verifica delle tecnologie relative alla lunga permanenza nello spazio, attività di telemedicina e legate ai sistemi di riciclo e supporto vitale, la fornitura di materiali spaziali, le operazioni extraveicolari e la manutenzione in orbita.

Faranno anche delle passeggiate spaziali per installare componenti all'esterno della stazione orbitale ed eseguiranno esperimenti in condizioni di microgravità e prove del sistema di trasporto per gli equipaggi.

Potranno scegliere tra più di 120 tipi di cibo e avranno a disposizione un'area dedicata all'esercizio fisico.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata