Paura questa mattina alla Gare du Nord di Parigi.

Due poliziotti hanno aperto il fuoco intorno alle 7 contro un uomo che brandiva verso di loro un coltello sul quale c'era la scritta ACAB (“All cops are bastards”, ossia “tutti i poliziotti sono bastardi”). L'uomo è morto successivamente per le ferite riportate.

La pista terroristica è stata esclusa, come confermato ai microfoni della radio RMC dal ministro francese dei Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari. Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha confermato l'accaduto rendendo omaggio alla prontezza degli agenti che hanno "evitato qualsiasi pericolo per se stessi e per i viaggiatori".

I due poliziotti hanno tirato fuori l’arma quando il sospetto - un uomo di tipo europeo, visto spesso vagabondare nei dintorni della stazione - si è avvicinato a loro con un coltello dalla lama di circa 30 centimetri. Un ampio perimetro di sicurezza è stato immediatamente istituito attorno alla zona di attesa e arrivo dei treni, molti dei quali sono stati ritardati.

(Unioneonline/D)

