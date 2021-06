"I bambini sono il futuro della famiglia umana: a tutti noi spetta il compito di favorirne la crescita, la salute e la serenità! #NoChildLabourDay".

Questo il messaggio lanciato da Papa Francesco su Twitter in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile.

Secondo un recente report delle Nazioni Unite oggi sono ancora 160 milioni i minori che passano le loro giornate lavorando, senza poter frequentare la scuola.

Non è la prima volta che il Santo Padre si occupa dei temi dell’infanzia negata: "Tanta gente invece di far giocare i piccoli li fa schiavi: è una piaga questa. Una fanciullezza serena permette ai bambini di guardare con fiducia verso la vita e il domani. Guai a chi soffoca in loro lo slancio gioioso della speranza", aveva detto nel 2013.

Nei giorni scorsi il Pontefice è tornato più volte a parlare dei diritti dei bambini, condannando ancora una volta duramente gli abusi sessuali sui minori, definendoli dei veri e propri “omicidi psicologici”.

