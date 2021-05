"L'abuso sui minori è una sorta di 'omicidio psicologico' e in tanti casi una cancellazione dell'infanzia".

Lo ha detto Papa Francesco, che oggi ha ricevuto in udienza nella Sala Clementina l'associazione “Meter”, che dal 1989 è impegnata nella lotta alla pedofilia in Italia e in altri Paesi e a tutela e difesa dei bambini abusati e maltrattati.

"La protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale è un dovere di tutti gli Stati, chiamati a individuare sia i trafficanti sia gli abusatori. In pari tempo sono quanto mai doverose la denuncia e la prevenzione attuate nei vari ambiti della società: scuola, realtà sportive, ricreative e culturali, comunità religiose, singoli individui. Inoltre, nel campo della tutela dei minori e nella lotta alla pedofilia occorre predisporre interventi specifici per un aiuto efficace alle vittime", ha affermato il Pontefice.

"In questi anni, col vostro lavoro generoso, avete contribuito a rendere visibile l'amore della Chiesa per i più piccoli e indifesi", ha sottolineato Bergoglio, che ha paragonato l'associazione a una "casa".

"Il vostro lavoro è quanto mai necessario perché, purtroppo, continuano gli abusi perpetrati ai danni dei bambini - ha detto ancora il Papa -. Mi riferisco in modo particolare agli adescamenti che avvengono mediante internet e i vari social media, con pagine e portali dedicati alla pedopornografia".

(Unioneonline/F)

