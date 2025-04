Un terremoto di magnitudo 5.2 ha scosso la zona di San Julian, con epicentro a una settantina di km a nord-est di San Diego, nel sud della California: lo ha reso noto l'istituto geosismico americano, Usgs. La scossa principale, a 13,4 km di profondità, è stata seguita da varie minori, al massimo 3.1, tutti nella stessa zona.

«Ha tremato tutto». Così una testimone sul posto, citata dal Los Angeles Times, ha descritto il momento in cui è stato avvertito il terremoto, avvertito in tutta la California meridionale. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni o feriti gravi, riporta il media californiano.

Sono scattati gli allarmi sui cellulari: un nuovo sistema progettato per avvisare persone potenzialmente coinvolte e offrire preziosi secondi per prepararsi prima dell'inizio delle scosse. Secondo il servizio geosismico, la probabilità di danni e vittime è molto bassa perché la popolazione vive in strutture resistenti al terremoto.

