Nuove rivelazioni sui patrimoni e i segreti finanziari “offshore” di super-vip del mondo della politica, dello sport e dello spettacolo, all’interno del dossier “Pandora Papers” elaborato dall’ICiJ, il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, sulla base di quasi 12 milioni di file riservati.

Nelle carte compaiono, tra gli altri, il nome del re di Giordania Abdullah, quelli di Tony Blair, Julio Iglesias e Claudia Schiffer, Shakira e di un circolo ristretto dei collaboratori di Vladimir Putin, compresa l’amante. Ma non solo.

I documenti esaminati sono datati fra il 1996 e il 2020, anche se alcuni risalgono agli anni 1970, e citano Paesi considerati “paradisi fiscali” quali Svizzera, Singapore, le Isole Vergini Britanniche, Belize e Cipro.

Tra le rivelazioni presenti nel dossier, quella su Abdallah di Giordania, che avrebbe usato varie società fantasma per acquistare per oltre 100 milioni di dollari proprietà di lusso a Malibu, in California, a Londra e a Washington.

Nei documenti c'è anche la famiglia reale britannica, che tramite il fondo della Regina avrebbe acquistato per 67 milioni di sterline una proprietà a Londra legata alla famiglia del presidente dell'Azarbaijan, Ilham Aliyev, accusata di corruzione.

E spuntano anche i nomi di Carlo Ancelotti e Pep Guardiola. Il primo avrebbe utilizzato una società delle Isole Vergini britanniche per gestire i suoi diritti d’immagine. Di Guardiola, invece, si cita un conto corrente non dichiarato ad Andorra.

(Unioneonline/l.f.)

