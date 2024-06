Ancora una volta la Corea del Nord ha inviato oltre confine circa 600 palloncini pieni di spazzatura verso la Corea del Sud.

«La Corea del Nord ha ripreso a lanciare palloncini di scarto verso il Sud», hanno affermato in una nota i capi di stato maggiore delle forze armate di Seul.

Sorprende – come nel caso di martedì scorso – il fatto che centinaia di “mongolfiere” artigianali siano riuscite a superare il confine senza problemi, arrivando in quasi tutto il Paese, inclusa la capitale Seul, dalla provincia di Gyeonggi a quelle di Chuncheong e di Gyeongsang del Nord.

All'interno dei palloni sono stati trovati, come nei casi precedenti, rifiuti come mozziconi di sigaretta, carta straccia, stoffa, vinile e letame (anche di origine umana), ma non è stata trovata alcuna sostanza nociva.

L'esercito sudcoreano sta lavorando con polizia, governi locali, ministero della Sicurezza e Comando Onu a guida Usa per ridurre

al minimo i disagi della popolazione.

