Se non cambia la situazione e non succede "qualcosa di atipico" e se ci saranno le autorizzazioni, "i bambini sopra i 12 anni potranno essere vaccinati al più tardi nelle ferie estive" in Germania. Lo ha detto oggi il ministro della Salute Jens Spahn, in conferenza stampa a Berlino.

Spahn ha spiegato che vaccinare i bambini farebbe "un'importante differenza". "Vediamo come fra i 6 e i 20 anni ci sia adesso uno sviluppo iper-proporzionale della malattia", ha aggiunto.

I CONTAGI – L’annuncio è arrivato mentre il Paese combatte ancora con un numero elevato di contagi.

"Le terapie intensive sono piene e lo erano già prima del Covid. Si sarebbe dovuto pensare cinque, sei anni fa al problema della mancanza di personale in questi ambiti sanitari" ha detto Ricardo Lange, infermiere di terapia intensiva che oggi a Berlino ha rilasciato un'intensa testimonianza, durante la conferenza stampa.

Lange ha spiegato che nelle piccole stazioni ci sono 2-3 letti di terapia intensiva e che sono generalmente sempre pieni, anche in situazioni ordinarie. "Nelle stazioni grandi, dove ci sono 30 posti letto, attualmente oltre la metà è occupata da pazienti Covid".

L’ALLARME – L'operatore sanitario ha lanciato un allarme: "Lavoriamo ai limiti da molti mesi. Sempre più colleghi lasciano questo lavoro, anche per l'enorme carico emotivo e psicologico dovuto alla pandemia. Nel nostro lavoro si ha sempre a che fare con pazienti che muoiono, ma i pazienti Covid muoiono in altro modo".

Lange ha raccontato nei dettagli la solitudine di queste persone, che non possono vedere le loro famiglie "fino alla fine", "non possono essere accompagnati" prima di morire. "Quando questi pazienti muoiono, noi dobbiamo mettere i loro corpi in grandi sacchi neri di plastica. Tutto questo lascia i segni anche su di noi", ha aggiunto.

(Unioneonline/v.l.)

