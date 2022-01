Orrore in uno zoo di Tashkent, in Uzbekistan. Visto in diretta da decine di persone e filmato dalle telecamere del circuito chiuso di videosorveglianza dello zoo.

Sembrano immagini uscite dalla penna di uno sceneggiatore thriller, ma è tutto vero. Il filmato mostra il momento esatto in cui una donna lascia cadere volontariamente la sua figlia di tre anni nella fossa recintata di un orso bruno.

La piccola è miracolosamente salva, grazie anche al grande orso – Zuzu il suo nome – che le si è avvicinato e l’ha annusata, senza però aggredirla, come affermano diversi testimoni secondo quanto riportato dal Daily Mail.

Alla fine del filmato si vedono anche i membri dello staff che prendono la bimba e la portano in salvo.

La donna è stata arrestata, deve rispondere di tentato omicidio e rischia fino a 15 anni di carcere. La piccola è stata portata in ospedale.



