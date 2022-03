L’oligarca russo Roman Abramovich e i negoziatori ucraini avvelenati? Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo cui l’oligarca russo che si era proposto come mediatore e i negoziatori inviati da Kiev hanno sofferto sintomi di sospetto avvelenamento dopo l’incontro con la delegazione russa ai primi di marzo.

Parliamo di uno dei primi incontri tra i negoziatori. Il sospetto attacco potrebbe essere stato commesso da chi a Mosca voleva sabotare le trattative per mettere fine alla guerra.

Tra i sintomi riscontrati dopo l’incontro c’erano “occhi rossi, desquamazione della pelle sul viso e sulle mani”. Da allora, riporta il Wall Street Journal, le loro condizioni di salute sono migliorate e non appaiono in pericolo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha incontrato Abramovich, non ha avuto alcun problema.

Gli esperti occidentali stanno esaminando l’accaduto. Al momento è difficile determinare, spiegano, se i sintomi siano stati provocati da un agente chimico o biologico, o se si sia trattato di un attacco con radiazioni elettromagnetiche.

(Unioneonline/L)

