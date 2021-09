Il Texas annuncia che a breve presenterà un'azione legale contro l'obbligo di vaccinazione imposto dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden alle imprese.

"L'obbligo alle aziende private è la cosa più incostituzionale e illegale che ho mai visto fare a un'amministrazione nella storia moderna. Farò causa a breve", afferma il procuratore generale del Texas, Ken Paxton.

Contro la misura si è scagliata tutta l’ala repubblicana del Paese, già in fermento per le prossime elezioni presidenziali: “E’ incostituzionale e non è la risposta all’emergenza", afferma il deputato conservatore Thomas Massie. "Il vaccino è una decisione che spetta al singolo e al suo medico, non al governo federale", gli fa eco il parlamentare Neal Dunn.

La governatrice del South Dakota Kristi Noem, una delle possibile candidate alla Casa Bianca nel 2024, si dice pronta a sfidare l'amministrazione Biden in tribunale, anche lei sostenendo che l'obbligo è "incostituzionale". "La mia squadra legale è pronta ad avviare un'azione su quella che è un'intrusione del governo federale", aggiunge Noem.

Il presidente americano dal canto suo tira dritto: “Il nostro nuovo piano contro il Covid-19 ridurrà il numero di americani non vaccinati, i ricoveri e i decessi; consentirà ai nostri figli di andare a scuola in sicurezza e manterrà forte la nostra economia lasciando aperte le attività. Non risparmieremo sforzi per salvare vite e sconfiggere questo virus".

(Unioneonline/D)

